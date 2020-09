Ce n'est pas la première fois qu'une star de la chanson française fait une apparition surprise dans l'actualité de Madonna. En janvier dernier, ses filles avaient proposé une reprise remarquée de "Djadja" d'Aya Nakamura et la star s'était aussi ambiancée sur le tube avec sa troupe de danseurs en 2019.

C'est toute fière que Lorie Pester a partagé ce moment inattendu avec ses fans sur Twitter. Dans une vidéo récemment publiée par Madonna à l'occasion de l'anniversaire de son fils, on peut voir les deux filles de l'icône s'éclater sur "I Love You", le tube de la chanteuse française sorti en 2001. Estere et Stella, originaires du Malawi, y chantent à tue-tête pendant une adorable session karaoké (à partir de la 56e seconde).