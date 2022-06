Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton et Donatella Versace. Voici certains des noms ronflants qui étaient notés sur la liste des invités. Une centaine au total. Tout ce beau monde avait rendez-vous dans la villa XXL de la pop star à Los Angeles pour une fête digne de ce nom.



Ne se refusant rien, pas même le plaisir de blacklister sa famille, Britney avait mis une calèche immaculée tirée par un cheval à disposition. La chanteuse, mariée en robe Versace, a fait honneur à sa réputation délurée en allant jusqu'à reproduire son mythique baiser avec Madonna sur la piste de danse, le tout sur le titre "Toxic". Libérée, délivrée.





L'apparition déroutante de son premier mari n'aura pas totalement éclipsé son grand jour. Ce 9 juin, Britney Spears a pris son compagnon Sam Asghari pour nouvel époux et on en sait désormais bien plus sur la cérémonie.