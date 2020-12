Madonna semble avoir profité du confinement pour chérir les moments en famille. Pour Thanksgiving, la pop star délurée de 62 ans a eu le plaisir de réunir toute sa tribu, dont Lourdes Leon, 24 ans. Ce bonheur d'être ensemble, elle l'a partagé sur son compte Instagram dans une courte vidéo où style rétro et bonne humeur vont de pair.

Ses fils Rocco (20 ans), David Banda (15 ans), sa fille Mercy James (14 ans) et ses jumelles Stella et Estere (8 ans) sont tous là. C'est aussi l'occasion d'apercevoir son boyfriend de 26 ans, le danseur Ahlamalik Williams, avec qui elle nage dans le bonheur depuis plusieurs mois.

Lourdes vit actuellement à New York alors que Rocco, le fils qu'elle a eu avec le réalisateur Guy Ritchie, passe son temps entre la capitale anglaise et les États-Unis.