Pour son 63e anniversaire, le 16 août dernier, Madonna a vu les choses en grand ! Elle s’est envolée pour l’Italie avec ses six enfants et a organisé une grande soirée sur le thème de l’Empire byzantin. Elle-même y aurait débarqué sur un cheval blanc. Mais ce qui a affolé ses followers, c’est que la Madone a posté une photo d’elle entourée de sa tribu, à savoir Estere et Stella (4 ans et demi), Lourdes (20 ans), David et Mercy James (11 ans) et même son fils Rocco, avec lequel elle n’a pas toujours entretenu les meilleurs rapports…