L'icône de 61 ans a partagé une vidéo des plus étranges sur son compte Instagram.

Madonna peut tout se permettre. Ou presque. Sa dernière sortie sur les réseaux sociaux est en tout cas la preuve qu'elle aime toujours autant le scandale. Confinée à cause du coronavirus comme le commun des mortels, la chanteuse mythique s'ennuie ferme. Ce 22 mars, elle s'est donc filmée dans sa baignoire pleine de pétales de rose pour faire part de son étrange ressenti.

Le coronavirus, ce "grand égalisateur"

Pour la star, cela ne fait pas de doute : le Covid-19 est le "grand égalisateur". La pandémie actuelle serait en fait aussi tragique que salvatrice, car elle “nous rend tous égaux, à bien des égards”. “Nous sommes tous dans le même bateau, et si le bateau coule, nous coulons tous ensemble", estime l'Américaine en roue libre.

Sa vidéo, supprimée d'Instagram, n'a pas manqué de susciter colère et ironie sur la toile.

"Ma cocotte, lâche les réseaux sociaux et donne de l'argent aux professionnels de santé maintenant ! Ils ont besoin d'équipement, de lits, de masques et de ventilateurs. Tout le monde s'en fout que tu sois une vieille femme blanche riche qui prend des bains, et je dis ça en tant que grande fan."

"Tout le monde en ce moment..."

"Mon ami a vraiment du mal avec le confinement, et il m'a dit que la seule chose qui pourrait l'aider était une vidéo de Madonna marmonnant des inepties dans une baignoire remplie de pétales de rose. J'ai pu lui annoncer la bonne nouvelle."