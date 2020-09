Copie conforme. Regard de braise, dents du bonheur, bouche pulpeuse et épaisse chevelure noire (ou blonde), c'est une Madonna tout droit revenue des années 1980 qui a fait une apparition sur Instagram ce week-end. La jeune actrice Anne Winters, alias Chloe dans la série Netflix, a opéré une bluffante transformation le temps d'une série de clichés. Et derrière ces photos décalées se cache en réalité une habile lettre de motivation.

"Je joue, je chante comme elle"

"Je veux l’interpréter dans son nouveau biopic. On me dit que je ressemble à Madonna jeune depuis toujours. Je joue, je chante comme elle et je lui ressemble... Allez là" , a-t-elle écrit sur le réseau social, provoquant un torrent de réactions positives. Coronavirus oblige, la comédienne de 26 ans prend donc les devants pour tenter de capter l'attention des directeurs de casting... et de l'icône. Récemment, Madonna annonçait en effet qu'elle préparait elle-même un biopic sur sa vie mouvementée. "Je veux partager l’incroyable voyage dans lequel la vie m’a embarquée, en tant qu’artiste, musicienne, danseuse", expliquait-elle dans un intriguant communiqué. Alors convaincus ?