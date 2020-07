Julie Asselman a donné naissance à son premier enfant jeudi, John, qui n'est autre que le premier petit-enfant de la ministre de la santé Maggie De Block.

Julie et son mari Jimmy sont les heureux parents depuis ce jeudi du petit John, un garçon mesurant 51,5 centimètres de haut et qui pèse 3,6 kilogrammes. Le bébé est né à l'hôpital universitaire de Jette (UZ) et devient donc le premier petit-enfant de "Mamy" De Block.





Les grands-parents ne sont pas encore autorisés à voir le bébé en raison des mesures liées au coronavirus. Le grand-père Luc, mari de Maggie De Block, explique que l'accouchement s'est parfaitement déroulé. "C'est un bébé en bonne santé", explique l'époux de notre Ministre de la Santé à nos confrères de Het Laatste Nieuws. "J'ai aussi dormi avec une grand-mère pour la première fois hier soir" poursuit-il, taquin. "Nous sommes très heureux, même si nous ne sommes pas autorisés à voir John pour le moment. En raison de la crise corona, un seul membre de la famille est autorisé dans la pièce et ce rôle est bien sûr pour le père. Normalement, Julie rentre chez elle lundi. Nous devons donc encore être patients."