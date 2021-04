À tout juste 18 ans, Carys Zeta-Douglas vient de recevoir un sacré coup de projecteur. Et la coupable n'est nulle autre que son actrice de maman. Active sur Instagram où elle a récemment rendu de multiples hommages au prince Philip, Catherine Zeta-Jones a partagé deux clichés pour l'anniversaire de sa fille.

Née le 20 avril 2003, la jeune femme qui a grandi à l'abri des regards aux Bermudes y apparaît enfant aux côtés de l'actrice, puis en maillot de bain. "Tu es tout et tout est toi. Merci la joie que tu m'apportes. (...) Ta sagesse transcende tes années. Ta beauté est profonde et ton coeur assez grand pour aimer et envelopper le monde, ton sens de l'humour, et c'est très important, est prodigieux. (...) Je t'aime mon ange", lui a-t-elle écrit. Un avant/après qui n'a pas manqué de faire sensation sur le réseau social où les compliments ont fusé.

Après des premiers pas en tant que comédienne à l'école, la fille de Michael Douglas s'est vouée de passion pour la mode à New York. "La mode a toujours été si importante dans ma vie, parce que ma mère est comme une icône de la mode pour moi. Je fouille toujours dans ses placards", confiait-elle en 2019. Un it girl bientôt incontournable ?