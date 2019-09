À 14 ans, Mahalia se fixe un objectif très précis, celui de rencontrer la méga vedette Ed Sheeran. Un an après que cette idée ait germé, grâce à une rencontre fortuite, elle y parvient. Charmé par la musique de la Britannique, il tweete "Laissez moi vous présenter cet incroyable talent" en diffusant une vidéo dans laquelle elle interprète l’une de ses propres compositions à la guitare. Un simple message qui la met en lumière et qui va lui permettre, sept ans plus tard, de sortir son premier album. Sa participation à la chaîne Youtube "Colors" en 2017 va également la mettre sous les feux de projecteurs avec son titre "Sober", vu plus de 34 millions de fois.

(...)