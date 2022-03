Hollywood, c'est aussi ça. Camille Cottin a côtoyé les plus grosses pointures de l'usine à rêves lors du tournage de. Film de tous les superlatifs, on y trouve Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto ou encore Lady Gaga. Et cette dernière, qui campe son ennemie dans le long-métrage, était particulièrement peu disponible.

Rivales

L'actrice française, de passage aux États-Unis, a révélé qu'elles n'ont pas pu être amies d'emblée sur le plateau. "J’aurais aimé, mais elle était très concentrée, elle était dans la peau son personnage. Je suis sa rivale, je lui vole son mari, donc elle ne m’aime pas vraiment", a-t-elle expliqué à Jimmy Fallon dans le "Tonight Show". "Je dois dire que, dans la vraie vie, elle n’est pas du tout comme son personnage. Un jour, elle était hyper concentrée et d’un coup, elle est venue vers moi entre deux prises, et m’a dit 'Tu es une belle femme et une super actrice, et on sera copines à la fin du film. Maintenant chut !'", s'est-elle rappelée devant de l'animateur, hilare.

Succès populaire, House of Gucci a été taclé par une partie de la presse spécialisée pour son aspect trop grandiloquent malgré l'implication sans faille de son casting 5 étoiles.