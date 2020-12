Gims adore jouer avec ses fans sur la Toile. Surtout lorsqu’il s’agit de faire découvrir son visage caché derrière ses habituelles lunettes noires, un look devenu sa marque de fabrique et même son personnage. Il en dévoile un peu plus à chaque fois. Ici, le chanteur -qui vient d’annoncer une tournée avec son ancien groupe La Sexion d’assaut- a réalisé trois selfies sur Instagram. " Je rêve ou il a flouté ses yeux ?", lance un internaute. Le rappeur a en effet utilisé un filtre qui floute son regard. De quoi faire réagir ses fans dont certains ont espéré enfin le voir tel qu’il est alors que d’autres sont visiblement fatigués par le petit jeu. "En fait t’es vraiment persuadé que sans tes lunettes, personne ne te reconnaît ?" écrit un autre internaute. " J’aime pas trop ces photos, elles me font peur", a également commenté une personne, tandis que pour une autre, " on dirait un mort déterré."

