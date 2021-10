À 30 ans, la vie va enfin pouvoir commencer pour la princesse, loin de l’étouffante cour de Tokyo.

Quatre longues et interminables années de patience mais aussi de pression, de doute et d’éloignement géographique pour la princesse Mako du japon et son désormais époux Kei Komuro. Tout avait pourtant bien commencé par l’annonce des fiançailles et un mariage initialement programmé pour fin 2018, reporté à 2020 en raison, annonce l’Agence impériale, de préparatifs qui ne pourront être menés à bien avec l’abdication de l’empereur Akihito et l’intronisation de l’empereur Naruhito.

Quelques semaines après les fiançailles, un ancien compagnon de la mère de Kei Komuro se répand dans la presse et affirme qu’il n’a pas été remboursé d’un prêt qui a servi à financer les études du jeune homme. La version de madame Komuro n’est pas la même, elle parle d’un don. L’affaire prend de très grandes proportions au sein d’une cour impériale qui est probablement la plus rigide du monde. Kei part aux États-Unis, poursuivre des études de droit. Mako ne le reverra pas physiquement pendant… trois ans.

La jeune femme de 30 ans, n’a pas cédé et est restée inébranlable dans sa ferme volonté d’épouser l’élu de son cœur. Au fil des mois, son père le prince héritier Akishino a concédé que si la princesse souhaitait ce mariage, nul ne devait s’y opposer.