1,6 million d'euros. Selon la loi, c'est le montant de la dotation annuelle allouée à la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas jusqu'à ce qu'elle devienne Reine un jour. Mais l'adolescente de (bientôt) 18 ans, première dans l'ordre de succession, a préféré décliner.

"Le 7 décembre 2021, j'aurai 18 ans et, conformément à la loi, je recevrai une allocation. Cela me met mal à l'aise tant que je ne fais rien en retour, et alors que d'autres étudiants ont beaucoup plus de mal, surtout en cette période de coronavirus", a fait savoir la fille de Maxima et Willem-Alexander dans une lettre manuscrite adressée au Premier ministre Mark Rutte, rapporte Vanity Fair. Celle qui vient de réussir son examen final a également déclaré qu'elle prendrait une année sabbatique avant d'aller à l'université.