Il est venu faire la promotion de "De la race des seigneurs", son premier roman, dans l'émission Quotidien.





« Tu es de la race des seigneurs, mon fils ». Cette petite phrase glissée un jour par Alain Delon, on la retrouve désormais sur la couverture d'un livre qui était forcément attendu au tournant. Celui d'Alain-Fabien, son fils de 24 ans avec qui il partage une relation plus que compliquée.

"Alain-Fabien Melon"

Mannequin, acteur et désormais auteur, le jeune homme est venu parler de ce livre inspiré de sa vie "mais hautement romancé" à Yann Barthès ce 5 février. Et la tension était palpable dès les premières minutes.

Du malaise au fou rire, la séquence a suscité des réactions extrêmes sur Twitter. Et si la ressemblance avec son illustre père est de plus en plus frappante, les internautes ont surtout souligné la taille de son ego. Stressé, sur la défensive face aux journalistes ou véritablement hautain, Alain-Fabien « Melon » n'a laissé personne indifférent...