"Cela m'attriste"

10 ans de mariage et 12 000 kilomètres d'écart. C'était redouté, c'est désormais officiel : Charlène ne va pas rallier la Principauté pour ses 10 ans de mariage, dont la date tombe le jeudi 1er juillet prochain. Après une absence longue de plusieurs mois en Afrique du Sud, les retrouvailles monégasques et ô combien symboliques n'auront donc pas lieu.

Officiellement, l'ancienne nageuse de 43 ans est encore minée par une grave infection de la sphère ORL (oreille, nez, gorge, Ndrl) sur ses terres natales. Après plusieurs interventions, la maman de Jacques et Gabriella a dû repasser par la case médecin ce 23 juin et ne serait donc pas apte à voyager. "Cette année sera la première fois où je ne serai pas avec mon mari pour notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile et cela m’attriste", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par sa fondation. "Albert et moi n’avions pas d’autre choix que de suivre les instructions de l’équipe médicale même si c’était extrêmement difficile", a-t-elle ajouté. Charlène reste donc dans l'hémisphère sud pour une durée encore indéterminée.