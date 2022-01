Il y a plusieurs mois, Akhenaton était passé par l'hôpital afin de se rétablir du Covid-19. Hospitalisé pour détresse respiratoire, le rappeur marseillais refuse tout de même de se faire vacciner. Il explique pourquoi à nos confrères de Voici.

"Je ne suis pas antivax, je suis anti-ce-vax. Je ferais celui de l'Institut Pasteur si c'était possible. Je préfère écouter la société civile que les hommes politiques professionnels qui sont dans un star game d'arrivistes encore pires que les autres !", annonce l'artiste de 53 ans. Une autre raison pour le rappeur est qu'il se dit immunisé après avoir contracté la maladie.

Mais il regrettait davantage l'hystérie médiatique que le fait de ne pas avoir été vacciné. "Mon soi-disant passage en réanimation a fait plus de bruit que nos albums, cela me dérange. Si j'avais dû être intubé, je m'y serais opposé. J'ai assez vécu..."

Akhenaton n'est d'ailleurs pas le seul membre d'IAM qui refuse la vaccination. Shurik'n n'a lui non plus pas prévu de se faire injecter une quelconque dose. "J'ai peur de ce qu'on va me mettre dans le corps, quand ceux qui vont me le mettre ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Je n'ai aucune raison de leur faire confiance. Je ne vais pas mettre mon intégrité physique en jeu pour un concert au Canada", explique l'acolyte d'Akhenaton.