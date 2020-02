Manon Marsault et Julien Tanti, deux candidats de télé-réalité, ont eu un enfant (Tiago) ensemble.

Le couple de mariés gagne sa vie grâce à des participations aux émissions de télé-réalité. Cela nécessite parfois de partir durant plus d'un mois en continu. Une chose pas évidente quand on a un enfant en bas âge. Surtout que les deux Français emmènent leur progéniture partout avec eux.

D'ailleurs, le couple se projette déjà. Quand leur enfant aura trois ans et qu'il devra être scolarisé, vont-ils continuer les télé-réalités ? Ce n'est pas ce qu'ils envisagent.

"Je m'inquiéterai surtout quand il sera en primaire. La maternelle est en effet obligatoire à partir de l'âge de trois ans mais si vraiment il y a trois semaines de tournage, que c'est notre moyen de gagner notre vie et que c'est comme ça qu'on nourrit notre fils, tant pis, il viendra avec nous", raconte sa maman dans une interview accordée à Purepeople. "Après, est-ce qu'on fera encore "Les Marseillais" dans cinq ans? On verra... Et si il n'y a pas de solution, il fera des cours à distance un mois dans l'année (...) En tout cas, une chose est sûre, je ne pourrai jamais laisser mon fils un mois, donc pas le choix, il viendra avec nous", a-t-elle indiqué.