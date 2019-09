Pour être éphémère, elle était éphémère l’exposition sur Queen et Freddie Mercury accueillie par le Hard Rock Café de la Grand-Place de Bruxelles. Ce lundi, elle n’aura duré qu’une après-midi. Mais c’était l’occasion de croiser Emmanuel dit Manu, un fan et un collectionneur de Queen.

À 41 ans, il possède près de 400 pièces ayant trait au groupe mais aussi aux carrières solo de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon. C’est avec la moitié environ qu’il est venu exposer à Bruxelles à l’occasion du Freddie For a Day, l’événement organisé traditionnellement le 5 septembre, date anniversaire de Freddie Mercury et journée de sensibilisation pour la lutte contre le sida, qui s’est mué en Freddie For a Week pour la première fois cette année.

(...)