Avril 2014. Je suis à Dubaï. Dehors ,40°C à l’ombre. Convié par l’organisateur du Beach Polo Cup, c’est l’occasion pour moi de découvrir un sport que je ne connais pas et de converser avec les équipes de ce jeu très exigeant physiquement. Tant pour le joueur que pour sa monture. L’avantage dans ce type d’événement c’est qu’à proximité des paddocks, vous entrez en contact avec une multitude de gens venus de tous les horizons. Des amoureux de la discipline bien sûr, mais aussi le gotha local, les "wanna-be", les princes émiratis embagousés de diams, les businessmans et executives européens et américains venus en délégations massives et prêtes à tout pour engranger des contrats, sans oublier les bimbos russes en quête d’un bon parti, etc.

Après un rapide coup d’œil circulaire, voilà que je fais une fixation sur une silhouette qui m’est familière. Non par une de ces donzelles thermo-moulées dans une jupe à deux doigts de craquer au niveau des coutures, mais un homme affalé dans un canapé. Ce dernier est entouré, bien entouré. Notamment par des gardes du corps auxquels, il ne vaut mieux pas demander l’heure. On ne sait jamais, ils pourraient mordre…

Je m’approche donc prudemment. À petits pas. Non, incroyable. Il s’agit de Diego Maradona en personne. Oui, le célèbre international argentin. "El Pibe de Oro" ("Le gamin en or"), "Pelusa", "D10S", "El Diez", "Dieguito" ou encore "Le Maître", comme l’ont longtemps surnommé ses fans.