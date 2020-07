Divorcé de Sarah Poniatowski depuis 2018, le chanteur a retrouvé l’amour, la même année, dans les bras de la romancière de 33 ans sa cadette. " C’est la plus belle lumière que la vie m’ait apportée avec mes enfants. J’étais dans l’obscurité depuis dix, quinze ans… Là, je revois les couleurs. Je suis heureux " , déclarait, l’année dernière, Marc Lavoine à Nice Matin en parlant de la jeune femme. C’est le troisième mariage du coach de The Voice, la plus belle voix .