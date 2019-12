C’est un grand classique de fin d’année. Après la dinde, on a forcément droit au sondage du Journal du Dimanche concernant les personnalités préférées des Français. Avec, cette fois, une nouveauté : femmes et hommes ont chacun droit à leur propre classement.

Du côté féminin, Sophie Marceau l’emporte haut la main. Une victoire qui peut paraître un peu surprenante dans la mesure où, durant les quatre dernières années, elle n’est apparue que dans sa propre réalisation, Madame Mills, une voisine si parfaite, sortie en 2018. Mais elle démontre le véritable attachement du public vis-à-vis présente sur les grands écrans depuis 1980.

Elle est suivie, dans l’ordre, de Marion Cotillard, Florence Forest, Josiane Balasko (4e), Alexandra Lamy, Mimie Mathy, Louane, Valérie Lemercier, Line Renaud et Vanessa Paradis. Soit une énorme majorité de comédiennes.

Du côté masculin, on retrouve toujours le même trio de chouchous : Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Dany Boon. Cette fois arrivés dans cet ordre-là. Derrière eux, on retrouve respectivement Soprano, Jean Reno, Francis Cabrel, Teddy Riner, Jean-Paul Belmondo, Zinedine Zidane et Jean-Luc Reichmann.

Comme Jean-Jacques Goldman n’est pas non plus très présent professionnellement et médiatiquement, force est de constater qu’il vaut mieux ne pas avoir 50 ans et ne pas se montrer trop actif pour séduire nos voisins de Outre-Quiévrain.