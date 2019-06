Elle a parlé de sa maladie lors d'une interview avec la chaîne américaine CBS.





Enfin libérée. Aujourd'hui en rémission après des semaines de radiothérapie et chimiothérapie, Marcia Cross n'a pas toujours pu parler de son cancer avec facilité. L'une des raisons ? Son emplacement. C'est en effet au niveau de l'anus que sa maladie s'est développée en 2017. À 57 ans, c'est donc contre le cancer et contre un sentiment de honte que l'actrice de Desperate Housewives s'est battue de toutes ses forces.

Deux cancers, une cause

"Je sais qu'il y a des gens qui ont honte. Vous avez un cancer et par-dessus le marché il faudrait que vous ayez honte ? Comme si vous aviez fait quelque chose de mal, juste parce que ça a pris place dans votre anus ? Soyons sérieux ! Vous avez déjà suffisamment à encaisser", a-t-elle expliqué sur CBS dans des propos traduits par Pure People. Désormais, Marcia Cross en sait plus sur les origines de sa maladie. Il s'avère qu'elle est intimement liée au cancer à la gorge de son mari, Tom Mahoney, contracté en 2009. Elle explique qu'ils ont tous les deux subi les conséquences d'une seule et même souche de papillomavirus, une IST responsable de nombreux cancers à la gorge et sur les parties génitales (col de l'utérus, testicules...). L'actrice de la série culte a ensuite annoncé que leurs jumelles, Eden et Savannah, 12 ans, allaient être vaccinées au plus vite. Elle conseille à tous ses fans à faire des dépistages régulièrement.