Elle est la fille du duc d’Aoste, qui fut Vice-Roi d’Ethiopie sous Mussolini.

C’est l’une des dernières grandes dames du Gotha qui célèbre ce mardi 7 avril ses 90 ans. La princesse Margherita de Savoie-Aoste est la mère du prince Lorenz et la grand-mère d’Amedeo, Maria Laura, Joachim, Luisa Maria et Laetitia Maria de Belgique.

Retour sur le destin de cette princesse qui a toujours cultivé la discrétion malgré son arbre généalogique.

C’est à Capodimonte que voit le jour la princesse Margherita, Isabella, Maria, Vittoria, Emanuella, Elena, Gennara de Savoie-Aoste, première fille du prince Amedeo, duc d’Aoste et de la princesse Anne d’Orléans.

Le duc d’Aoste qui participe avec l’armée italienne à la seconde guerre italo-éthiopienne est nommé par Mussolini en 1937 Vice-Roi d’Ethiopie puis gouverneur général de l’Afrique orientale italienne.

Face à l’avancée des Britanniques, il capitule avec ses hommes le 18 mai 1941 après la bataille d’Amba Alagi. Il est fait prisonnier et meurt en captivité à Nairobi des suites de la malaria et de la tuberculose le 3 mars 1942.

Le duc Amedeo est resté pour les Italiens un héros de guerre. À la chute de la monarchie après le référendum de 1946, le roi Umberto et la reine Marie José, née princesse de Belgique (fille du roi Albert Ier et de la reine Elisabeth) sont contraints à l’exil (qui durera jusqu’en 2002 pour les membres masculins de la famille) tandis que la branche cadette Savoie-Aoste pourra revenir vivre en Italie, en raison notamment de cette aura du défunt duc d’Aoste mort parmi ses soldats.

En 1953 à Bourg-en-Bresse, la princesse Margherita qui a hérité de la taille élancée de ses parents, épouse l’archiduc Robert d’Autriche-Este, deuxième fils du défunt empereur Charles et de l’impératrice Zita d’Autriche. De cette union sont nés cinq enfants : Marie Béatrice (1954) dont l’une des filles Olympia von Arco-Zinneberg est mariée au prince Jean Christophe Napoléon, chef de la famille impériale ; Lorenz (1955), Gerard (1957), Martin (1959) et Isabella (1963).

La famille a vécu en région parisienne puis à Mulhouse et enfin en Suisse où l’archiduc Robert fut à la tête d’une banque privée ensuite reprise par son fils Lorenz. L’archiduc Robert n’ayant pas reconnu la République d’Autriche, ne pouvait pas retourner dans sa patrie.

Les Belges ont découvert au printemps 1984 l’archiduc Robert et son épouse la princesse Margherita lors de l’annonce des fiançailles dans les jardins du château du Belvédère de leur fils aîné l’archiduc Lorenz avec la princesse Astrid, fille du prince et de la princesse de Liège.

On revit ponctuellement la princesse lors du baptême de ses cinq petits enfants Amedeo (prénommé en mémoire de son arrière-grand-père paternel), Maria Laura, Joachim, Luisa Maria et Laetitia Maria. Déjà fort malade, l’archiduc Robert fit une dernière apparition publique lors du baptême de sa petite-fille la princesse Luisa Maria. Il s’est éteint le 7 février 1996 à Bâle et fut inhumé à Muri en Suisse. Cette année-là, la messe en mémoire des défunts de la famille royale belge fut postposée afin de permettre au prince Lorenz et les siens d’assister aux funérailles de son père.

La princesse était bien entendu présente lors des fiançailles de son petit-fils Amedeo puis à son mariage à Rome.

La princesse Margherita est actuellement en confinement en Suisse. Elle vivait sinon au château de Sartirana en Lombardie dont elle a la copropriété avec sa sœur Maria Cristina, quant à elle confinée au Brésil.

Margherita de Savoie-Aoste a hérité de très beaux joyaux de sa famille dont un diadème en diamants et une parure de diamants et émeraudes que sa belle-fille la princesse Astrid porte lors des grandes occasions.