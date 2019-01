L'actrice a passé un véritable coup de gueule et a tenu à mettre les choses au clair.





Depuis 2016, Margot Robbie est mariée au réalisateur Tom Ackerley. L'Australienne de 28 ans continue de se faire un nom dans le monde du cinéma et ne souhaite pas avoir d'enfant pour le moment. Mais certains journalistes ne se gênent pas de lui rappeler qu'il serait peut être temps de mettre un bébé en route. Des questions qui agacent l'héroïne de Moi, Tonya.

Dans une interview accordée au magazine anglais Radio Times en début de semaine, Margot Robbie explique : "Je me suis mariée et la première question qu'on me pose pendant les interviews c'est : "Alors le bébé ? C'est pour quand ? Cela me met en colère ! Comment un vieux type ose me dicter ce que je dois faire ou ne dois pas faire de mon corps ?". Margot Robbie a dit tout haut, ce que certaines femmes pensent sans doute tout bas. Une prise de parole publique qui peut aider certaines d'entre elles à décomplexer.

"C'est comme si quelque chose n'allait pas"

Ce n'est pas la première fois qu'une comédienne s'exprime sur ce sujet. En mars dernier, Laure Calamy, l'une des actrices principales de la série Dix Pour Cent, déclarait au journal Libération dans un portrait qui lui était consacré : "Nous avons la chance de pouvoir vivre à une époque où il n'est pas indispensable de se reproduire, et c'est peut-être même rendre service à l'humanité que d'y renoncer. J'ai un beau-fils, que j'adore et je trouve magnifique certaines femmes enceintes, tout en ayant envie qu'on foute la paix à celles qui ne souhaitent pas mettre bas".

Au mois d'août, l'actrice britannique Gemma Arterton avait pris la parole dans le journal The Telegraph : "Si un homme dit qu’il ne veut pas d’enfant, c’est normal, mais si une femme dit ça, c’est comme si quelque chose n’allait pas chez elle. Cela met à mal la vision qu’ont les gens de la femme, de sa fonction".