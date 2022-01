Au grand complet. On la disait quelque fracturée depuis le déménagement parisien du prince Joachim et de la princesse Marie, mais la famille danoise a fait (très) bonne figure pour Margrethe II. C'est que la reine de 81 ans fête cette année son jubilé d'or. Si les festivités prévues tout au long de mois de janvier ont été mises sous cloche, Covid-19 oblige, un repas surprise a pu être organisé par ses proches.

L'épouse de feu le prince Henri a en effet eu la joie de dîner avec ses deux fils, dont l'héritier Frederik, les princesses Mary et Marie, ainsi que les princes Nikolai, Felix, Christian, Henrik, Vincent et les princesses Isabella, Josephine et Athena, ses huit petits-enfants. Sa sœur cadette la princesse Benedikte était aussi de la partie. La Cour danoise a partagé un portrait de famille où la souveraine aux 50 années de règne rayonne. L'événement concocté par son aîné et son épouse avait lieu palais au Christian VII, à Copenhague, le 14 janvier.