La grande-duchesse interprète une version originale du conte luxembourgeois.

La grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg a prouvé qu’elle avait plus d’une corde à son arc. L’épouse du grand-duc Henri qui vient de devenir grand-mère pour la cinquième fois s’est aventurée dans un projet artistique présenté comme innovant par la Cour.

Ainsi, la grande-duchesse interprète une version originale du conte luxembourgeois D’Maus Kätti, accompagnée par la violoncelliste Annemie Osborne et guidée par la vision artistique du compositeur Serge Tonnar et de la directrice artistique Milla Trausch.

Le conte D’Maus Kätti a été écrit en 1939 par l’auteur luxembourgeois August Liesch. Il se base sur une fable de l’écrivain grec Esope et raconte la vie de la souris Kätti qui vit à la campagne et de sa cousine Mim qui elle vit en ville. Bref, Le rat des villes et le rat des champs version luxembourgeoise.

La grande-duchesse Maria Teresa est passionnée par le chant et le solfège, et joue d’ailleurs très bien la guitare.

Depuis son mariage un jour de Saint Valentin de 1981 avec Henri de Luxembourg, Maria Teresa, mère de cinq enfants, s’est toujours engagée dans diverses causes humanitaires. Ces dernières années, on sent que son implication est encore plus forte. En 2019, elle avait réuni le forum Stand Speak Rise Up ! qui donnait la parole aux femmes en proie à toutes formes de violence dans le monde.

Début de l’année, Jeannot Waringo mandaté par le Premier ministre Xavier Bettel, avait remis un rapport sur le fonctionnement et les dysfonctionnements de la Cour grand-ducale où l’on pointait du doigt des licenciements et l’interventionnisme de la grande-duchesse. Le grand-duc Henri était sorti de sa réserve pour émettre un communiqué défendant son épouse et déplorant les attaques dont elle était l’objet.