Fini les sexes géants en mousse et les boules de démolition sur lesquelles elle se trémoussait (quasi) nue : aujourd’hui, Miley Cyrus est une femme mariée !



Ce dimanche 23 décembre, elle a (enfin) dit oui à son amoureux, l’acteur Liam Hemsworth. La cérémonie s’est déroulée dans leur maison du Tennessee, loin des projecteurs d’Hollywood, trop souvent braqués sur eux. Les proches du couple (Chris et Luke, les frères du marié, et Noah, Brandi et Letitia Jean Tish, les sœurs et la mère de Miley Cyrus) étaient de la partie. Un Noël avant l’heure pour ce joli couple.