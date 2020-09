Malgré la pandémie, le mariage de l’archiduchesse Gabriella d’Autriche et du prince Henri de Bourbon-Parme a pu être célébré même s’il le fut en plus petit comité.

C’est au cours d’une cérémonie religieuse en plein air dans les jardins du château de Tratzberg de Jenbach en Autriche qu’a eu lieu l’union tant attendue du jeune couple. En octobre 2017, on apprenait la naissance de leur fille Victoria et leurs fiançailles. Trois ans plus tard et un diplôme de juriste en poche pour le prince Henri de Bourbon-Parme, leur union a été scellée.

Gabriella d’Autriche est le cinquième et dernier enfant de la princesse Marie Astrid de Luxembourg (sœur du grand-duc Henri) et de l’archiduc Carl Christian de Habsbourg-Lorraine (cousin du prince Lorenz de Belgique). Le prince Henri de Bourbon-Parme est né en 1991 à Roskilde au Danemark. Il est le fils du prince Erik de Bourbon-Parme et de la comtesse Lydia de Holstein-Ledreborg qui est par ailleurs la cousine germaine de la princesse Marie Astrid de Luxembourg, mère de la mariée…

La famille luxembourgeoise de Gabrielle d’Autriche avait fait le déplacement. On comptait ainsi la présence de son cousin le grand-duc héritier Guillaume avec son épouse Stéphanie et leur bébé de 4 mois le prince Charles. Il manquait toutefois à l’appel le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa qui avait mis à disposition de sa nièce un diadème de diamants avec un saphir central.

La petite princesse Victoria de Bourbon-Parme faisait partie du cortège des enfants d’honneur du mariage de ses parents. Ce n’est pas la première fois qu’un mariage intervient au sein du Gotha après la naissance d’un enfant. Le cousin de l’archiduchesse Gabriella, le prince Louis de Luxembourg avait épousé en 2006 Tessy Antony, 6 mois après la naissance de leur fils Gabriel.