Dans la famille Carey, on demande le nouveau plaignant. La diva le savait sans doute dès le départ : sa biographie, publiée en septembre 2020, allait faire l'effet d'une petite bombe auprès des siens. Alors que sa soeur lui réclame déjà 1.25 million de dollars pour, voilà que son frère Morgan vient de déposer une nouvelle plainte, subissant selon lui les mêmes effets dévastateurs à cause de l'ouvrage.

La diva dresse effectivement un portrait peu flatteur de Morgan Carey, 61 ans. Il est notamment décrit comme violent, voire manipulateur. "Sa tentative de caractériser faussement le plaignant comme étant aussi violent que son père, et ses commentaires ultérieurs sur les relations de la police avec les Noirs n’étaient que le début de la tentative désespérée de Mariah Carey de diffamer le plaignant, de jouer la carte de la victime et de s’attirer les faveurs du mouvement Black Lives Matter", lit-on dans la plainte pour diffamation, rapporte 20minutes. Les avocats épinglent notamment la description d'une bagarre supposée entre Morgan et Alfred, leur père, qui véhiculerait des "stéréotypes racistes". Jusqu'ici, il ne serait pas question de dommages et intérêts, mais de rétablir la vérité, assure-t-on.