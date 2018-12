Mariah Carey donne de la voix dans le métro de Londres

A Londres, il y a le Tower Bridge, Buckingham Palace, Big Ben et son éternelle annonce de métro : "Please mind the gap between the train and the plateform".

Mais pour les fêtes de fin d'année, les transports londoniens ont décidé d'innover et de surprendre. Pour ce faire, ils ont fait appel à la chanteuse de Noël par excellence : Mariah Carey. Après tout, qui de mieux que l'interprète de "All I Want For Christmas Is You" pour avertir les usagers ? Ce tube est d'ailleurs la chanson de Noël la plus diffusée en Belgique en 2017 a-t-on appris ce matin.

Les touristes et Londoniens qui passent par les arrêts London Bridge, Waterloo et Startford ont donc l'honneur d'entendre la chanteuse américaine de 48 ans. Elle leur demande de se tenir à la rampe et d'être prudents pendant le trajet. Tout cela serait trop beau si il n'y avait pas un intérêt commercial derrière. Les transports londoniens se sont en fait associés au label de musique de Mariah Carey, Sony Music, pour promouvoir son dernier album Caution sorti en novembre dernier.

De quoi donner des idées pour les cadeaux de dernière minute.