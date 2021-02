Prostitution, humiliations, violence, brûlures… Dans

paru en septembre 2020, la diva américaine revient sur une page sombre de son histoire : sa relation prétendument abusive avec sa sœur. Aujourd’hui, Alison, 59 ans et en proie à de la "détresse émotionnelle",

l’attaque en justice. Le pactole à la clé ? 1,25 millions de dollars en dommages et intérêts, rapporte

.

Sa grande sœur affirme en effet que la diva aux 220 millions de disques vendus à travers le globe ne détient aucune preuve des événements compromettants décrits dans la biographie. Parmi eux, une scène où la star détaille qu’elle lui a "donné du Valium", a essayé de la "prostituer" et lui a "jeté une tasse de thé bouillant, provoquant des brûlures au troisième degré" , et ce à l’âge de 12 ans. Alison Carey, qui se représentera seule au tribunal pour réparer cette "humiliation publiqu", a confié à Page Six qu’elle était retombée dans l’alcool suite à la parution du livre.