La chanteuse britannique Marianne Faithfull est sortie mercredi de l'hôpital londonien où elle avait été admise il y a plus de trois semaines après avoir contracté le coronavirus, selon son compte Twitter officiel.

"Nous sommes vraiment heureux d'annoncer que Marianne est sortie de l'hôpital aujourd'hui, 22 jours après avoir été admise avec des symptômes de Covid-19", indique le compte de l'icône rock des années 1960. "Elle va poursuivre sa convalescence à Londres", est-il encore indiqué.

"Marianne vous remercie tous pour vos messages touchants d'attention", et elle est également "très reconnaissante à tout le personnel du NHS (service de santé britannique NDLR) qui s'est occupé d'elle à l'hôpital et lui a sans aucun doute sauvé la vie", est-il ajouté.

Marianne Faithfull était l'une des icônes des Sixties et a été propulsée sur le devant de la scène à seulement 17 ans grâce à la chanson "As Tears Go By", écrite par Mick Jagger et Keith Richards des Rolling Stones.

Auteur-interprète dans la chanson, elle a également été actrice sur les planches et devant les caméras au cours d'une carrière de cinq décennies. Ses problèmes d'addiction à la drogue étaient notoires ainsi que ses problèmes de santé.