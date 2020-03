Depuis 2011, elle est la marraine de "Folkekirkens Nodhjælp" (Aide d’urgence de l’Église nationale).

C’est à ce titre que Marie de Danemark, la belle-fille française de la Reine Margrethe II, s’est envolée pour l’Ouganda (laissant sa famille à Paris, où elle vit), pour une mission de cinq jours à la rencontre de villageois et de jeunes enfants qui bénéficient de projets d’aide au développement durable. Après Kampala, la capitale, elle s’est rendue dans les villes d’Arua et Katakwi où elle a notamment rencontré des agriculteurs, particulièrement touchés par les changements climatiques. Parmi les actions menées par "Folkekirkens Nodhjælp", on citera celui qui vise à produire des briquettes servant de combustible, qui sont respectueuses de l’environnement. Un accent particulier est également mis sur la réutilisation des ressources naturelles au profit des très nombreux réfugiés qui vivent dans ce pays de 24 millions d’habitants. DET DANSKE KONGEHUS