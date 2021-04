Que ce soit Nabilla, Caroline Receveur ou encore Jessica Thivenin, on ne compte plus les influenceuses qui ont décidé de s’installer aux Émirats arabes unis, paradis fiscal par excellence. Un royaume superficiel que vient de dénoncer la comédienne Marie S’infiltre dans une trilogie Youtube qui fait le buzz (plus de 3 millions de vues). "Le problème des influenceurs n’est pas qu’ils aient un audimat ou qu’ils gagnent de l’argent sur leur média (Jazz déclare qu’elle touche 300 000 euros par mois, NdlR.). Car la publicité, aujourd’hui, se fait sur Instagram" , souligne la reine de l’infiltration comme lors du défilé Channel, du festival de Cannes ou du meeting de Le Pen. "Mon but n’est pas de les dénoncer en disant que ce sont de mauvaises personnes ou qu’ils agissent mal. Mais en leur donnant la parole et en voyant ce qu’ils font, cela vient interroger un système qu’on a mis en place. Pourquoi avons-nous érigé ces gens en stars ?"