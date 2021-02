Alors qu'elle traverse un moment très compliqué dans sa vie avec l'affaire Richard Berry , Marilou Berry a détaillé le nouveau rôle qu'elle incarnait à l'écran. Dans la peau de Maud dans la nouvelle série à succès diffusée sur TF1 "Je te promets", Marilou Berry tient à faire passer plusieurs messages à travers le personnage qu'elle joue et qui est issu d'une adaptation de la série This is Us.

Maud est une jeune femme qui cherche à maigrir, malgré quelques crises de boulimie. Un rôle qui plaît à Marilou Berry et dans lequel elle se retrouve. "Je joue un personnage qui est mal dans ses pompes : elle est grosse et elle a un problème avec la nourriture" explique-t-elle au journal Le Parisien. "Je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de compromis avec la réalité là-dessus."

Selon cette dernière, ce rôle de personne en surcharge pondérale doit être sincère à l'écran. Une chose qu'elle tente le mieux possible de jouer à l'écran, elle qui se considère comme étant une femme ronde.. "On dit toujours un peu ronde ou enrobée, mais grosse, ce n'est pas une insulte ! Moi, ça ne me dérange pas, oui je suis grosse, Maud est grosse. C'est une description du corps et ce n'est pas forcément négatif", explique la fille de Josiane Balasko.

Marilou Berry estime également qu'à l'écran, "les personnages différents physiquement ont une image négligée". Avec le rôle de Maud, elle montre qu'une personne plus enrobée se maquille aussi et fait attention à son image dans toutes les circonstances. "Maud apporte du soin à sa personne, mais elle se laisse aussi bouffer par l'injonction du paraître", détaille l'actrice qui assume avoir fait des crises de boulimie et s'en être cachée auprès des siens pour ne pas être jugée. "Moi, il y a des époques où quand je commandais de la nourriture, je faisais semblant d'appeler des gens autour de moi en lançant : 'Qu'est-ce que tu veux manger?'"