C’est bien la première fois que Marina Foïs, une des actrices les plus pétillantes de l’Hexagone, ne fait rire personne.

Dans un entretien à Madame Figaro, elle a avoué avoir été abusée sexuellement à 8 ans ! "Comme beaucoup de femmes, j’ai été victime d’abus sexuels", de la part de "l’un des baby-sitters". "Cela a perturbé mon sentiment intérieur de féminité. Du jour au lendemain, j’ai cessé de porter des jupes et je me suis coupé les cheveux." Et de conclure : "Je peux, aujourd’hui en parler calmement parce que c’est une histoire que j’ai intégrée depuis longtemps."