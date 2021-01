Le chanteur belge, finaliste de la Star Academy 1 , lance ce jeudi un nouveau magazine féminin premium intitulé Welcome Magazine .

" Une revue qui est dédiée intégralement aux femmes, à travers leur diversité, leur combat et leur talent, qui a pour ambition de donner la parole à tous les profils dans une volonté inclusive libérée d’injonctions ou préjugés", apprend-on par le communiqué de celui qui, après deux albums solos et sa participation au spectacle musical hommage à Joe Dassin Salut Joe, est aujourd’hui président de la société d’édition et de communication MLB Médias.