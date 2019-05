"J'avais l'impression d'être une autre personne", a confié, émue, l'ancienne lauréate de Wimbledon.









"Merci d'être là. Je vois beaucoup d'émotions dans vos yeux en revoyant ces images...", lance Sophie Davant.





"Oui, effectivement... Pardon", répond alors Bartoli, avant de marquer un temps d'arrêt pour sécher les larmes qui s'apprêtaient à couler. "C'est surtout les images où je suis très maigre qui sont vraiment difficiles à revoir pour moi. C'est une période qui a été extrêmement compliquée. Quand je revois les photos, je n'ai même pas l'impression que c'est moi. J'avais l'impression d'être une autre personne."

Marion Bartoli fait le tour des médias pour assurer la promo de son autobiographie. Dans celle-ci, l'ex-joueuse de tennis évoque notamment l'emprise de son ex-compagnon, sa perte de poids et ses problèmes de santé. Dans l'émission de Sophie Davant "C'est au programme" diffusée sur France 2 mercredi, elle a difficilement contenu son émotion lorsque la séquence d'introduction montrait des photos d'elle fortement amaigrie. Au plus bas, Bartoli ne pesait plus que 41 kilos.