Après 18 ans de bons et loyaux services dans la peau de l’agent spécial Leroy Jethro Gibbs, son interprète Mark Harmon a fait ses adieux à NCIS. Pour ceux et celles qui n’auraient pas vu passer l’info, ce départ surprise s’est déroulé dans le quatrième épisode de la saison 19, déjà diffusé aux États-Unis. Et de façon peu banale puisque c’est au cours d’une séance de pêche… en Alaska aux côtés de Timothy McGee, autre visage emblématique du TV show que le vétéran de l’équipe déclara des trémolos dans la voix : "Je ne rentrerai pas Tim…. Je ne rentrerai pas à la maison." Une scène émouvante où l’on verra les deux hommes, les glandes lacrymales saturées de larmes, se prendre dans les bras.

Bref, pas de baroud d’honneur ou de mort dans l’exercice de ses fonctions. Le super investigateur a pris l’initiative de nous quitter, sobrement, simplement, discrètement, préférant désormais taquiner le poisson en mode "retraité/ermite" plutôt que de poursuivre la chasse aux vilains - de tous poils et de tous bords- susceptibles de s’attaquer à la bannière étoilée.