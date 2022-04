Une somme à son image : XXL. Mark Wahlberg n'est pas seulement un acteur qui affole régulièrement le box-office, c'est aussi un requin de l'immobilier. La preuve ? L'américain de 50 ans vient tout juste de mettre en vente son château de Los Angeles pour la modique somme de 87,5 millions de dollars, soit 80,2 millions d'euros.

Située à Beverly Park, coin très recherché de Beverly Hills, l'immense propriété s'étale sur les 2,5 hectares d'un terrain verdoyant. La bâtisse, elle, s'étend sur 2800 mètres carrés et comprend 20 salles de bains pour 12 chambres. Salle de musculation dernier cri, terrain de basket, skatepark, piscine extérieure, green de golf... la villa de star permet de vivre en autarcie avec tout le confort nécessaire et bien plus encore.

Mais le plus bluffant est ailleurs. Mark Wahlberg a acquis ce bien en 2009 pour la somme de 8,25 millions de dollars. Quelques années et travaux plus tard, l'acteur pourrait donc le vendre 10 fois son prix initial.