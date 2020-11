Non sans une pointe d’humour, Marka a dévoilé sur les réseaux sociaux les talents de plasticienne de sa fille. Il a posté une photo d’une représentation de la famille Van Laeken (Marka, Laurence Bibot, Roméo Elvis et elle-même) réalisée en pâte à modeler par la chanteuse au début de l’année 2001, alors qu’elle n’avait pas six ans. C’est déjà très coloré, limite pop art à l’anglaise. Qui sait, d’ici peu les fans et les collectionneurs s’arracheront ses premières créations à des prix d’or !

© D.R.