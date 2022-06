Nous évoquions il y a deux semaines les 20 ans du mariage de la princesse Martha Louise de Norvège, fille du roi Harald (cousin germain du roi Albert II) avec l’écrivain norvégien Ari Behn alors star littéraire en vogue. Une union qui s’est terminée par un divorce en 2017 après la naissance de trois filles et par le suicide d’Ari Behn, souffrant de graves dépressions depuis de longues années, à Noël 2019.

Depuis mai 2019, la princesse avait affiché publiquement sa nouvelle relation sentimentale avec Durek Verett de trois ans son cadet. Né à Sacramento en 1974, son père est d’origine haïtienne et sa mère indienne et norvégienne. Il pratique le chamanisme depuis son adolescence et revendique être la 12ème génération de sa famille dans ce domaine.

Il devient progressivement le "gourou" de stars d’Hollywood dont l’actrice Gwyneth Paltrow ainsi qu’Antonio Banderas. Sa relation avec la fille du roi de Norvège le projette d’autant plus à l’avant plan médiatique. Les souverains norvégiens le rencontrent rapidement et soutiennent leur fille alors que les médias et l’opinion publique se déchaînent.

On accuse Durek Verrett de profiter de cette nouvelle notoriété princière pour développer ses affaires. Les propos racistes ne manquent pas non plus, faisant réagir la princesse de manière très virulente. Les articles de presse pleuvent sur l’engrenage sentimentale dans lequel serait tombée la princesse, qui ne serait plus maître de ses décisions, totalement contrôlée par son chamane de compagnon.

La crise sanitaire sépare les amoureux : Martha Louise avec ses filles en Norvège et Durek Verrett dans sa résidence de Los Angeles. Les messages d’amour ne manquent pas de part et d’autre pour assurer que leur relation est encore plus fort en raison de cette séparation forcée.

La princesse et son compagnon postent aussi des photos qui montrent que Maud Angelica, Leah Isadorah et Emma Tallulah Behn, ses trois filles, ont adopté Durek Verrett. La princesse évoque aussi la possibilité de s’installer en Californie.

Le couple crée encore à différentes reprises la polémique avec des déclarations très intimes sur leur sexualité et lors de conférences payantes où la présence de la princesse attire indéniablement le public. Martha Louise de Norvège avait par le passé ouvert à Oslo avec une amie une "école des anges" où l’on enseignait spiritualité et énergies positives. Cela lui avait valu bien des railleries mais l’établissement affichait cependant complet.

La princesse ne perçoit pas de liste civile et développe donc ses propres activités professionnelles. Début de l’année, Durek Verrett avait confirmé que le couple projetait de se marier. Il avait eu l’intention de demander la princesse en mariage aux fêtes de fin d’année 2019 mais le suicide de son ex-époux Ari Behn avait contrecarré les plans initiaux.

C’est à présent la Cour royale de Norvège qui a très officiellement annoncé les fiançailles de la princesse âgée de 50 ans avec le chamane. Le roi Harald, la reine Sonja, le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette Marit témoignent toute leur affection et les plus sincères vœux de bonheur aux futurs époux. La famille royale norvégienne est une famille très soudée, il n’y a pas à douter que la perspective d’une nouvelle vie de couple de Martha Louise soit soutenue par les siens.

Les fiancés qui étaient ces derniers jours à Los Angeles ont diffusé dans la foulée une photo d’eux enlacés. La princesse exhibe fièrement une émeraude du Brésil et diamants en guise de bague de fiançailles. Elle a été créée par la joaillière américaine Joy Sangalang Smith et a nécessité pas moins de six mois de travail.

Durek Verrett a participé de près aux différentes étapes de l’élaboration du bijou qui compte de nombreux symboles. L’émeraude brésilienne de 3,5 carats est sertie de 19 diamants, 4 de plus grandes taille représentent les quatre éléments terre, eau, air et feu. 12 diamants forment un halo symbolisant la protection face aux ondes négatives du monde extérieur et les trois derniers diamants sont une allusion pour les trois filles de la princesse.

Le lieu, la date et la nature de la cérémonie n’ont pas été précisé pour le moment.