Cette semaine, la presse norvégienne ne tarissait pas d’éloges à l’égard de son souverain le roi Harald qui avait utilisé un vol low cost pour se rendre d’Oslo à Manchester afin d’assister à un match de football à titre privé, au lieu de l’avion des forces armées.

Si la popularité du roi Harald et de son épouse la reine Sonja tous deux âgés de 82 ans et régnant depuis 28, est au firmament, il n’en est pas de même avec leur fille la princesse Martha Louise, à nouveau au coeur d’une polémique.

Martha Louise de Norvège, âgée de 48 ans, a été mariée de 2002 à 2017 avec le sulfureux écrivain Ari Behn qui connut son heure de gloire début 2000 avec son livre "Putain de tristesse". Il n’a ensuite jamais réussi à reproduire pareil succès et n’a pas caché être passé par des phases de profonde dépression.

Le couple et ses trois filles ont ainsi vécu à New York et Londres pour qu’il puisse se ressourcer.

Après son divorce, la princesse avait été très discrète sur sa vie sentimentale jusqu’à sa rencontre avec Durrek Verret dit Shaman Durek, gourou des ondes positives qui a eu pour clientes de nombreuses célébrités d’Hollywood dont l’actrice Gwyneth Paltrow.

L’annonce de sa relation avec Shaman Durek avait provoqué une première polémique aussi bien quant au business de l’homme que dans l’orientation commerciale de leurs affaires puisque Martha y est désormais associée avec son statut de princesse.

La Cour fut contrainte d’annoncer officiellement que la princesse n’utiliserait plus son titre pour ses engagements professionnels. Les choses semblaient apaisées jusqu’à ce que Shaman Durek sorte un nouvel ouvrage intitulé "Spirit hacking".

Il y livre ses constats spirituels et sensoriels avec des allégations qui ont soulevé un tollé : les enfants malheureux auraient plus facilement le cancer ou encore que certaines pensées négatives pouvaient engendrer des maladies vénériennes…

Loin de se formaliser quant à ce contenu pour le moins interpellant, la princesse Martha Louise est tout à son bonheur d’avoir trouvé selon ses dires son âme jumelle. Un choix qui est très loin comme on le comprend de faire l’unanimité parmi ses compatriotes mais qui a la bénédiction de son ex-époux Ari Behn. Les deux hommes ont posé côté à côté et Shaman Durek de commenter que Ari est "son frère"…