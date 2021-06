"Ce dont nous avons besoin" "Après une période de distanciation sociale, c'est exactement ce dont la plupart d'entre nous avons besoin: se rencontrer, être ensemble et soutenir notre équipe nationale", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée par les réseaux sociaux du Palais royal. "Nous avons tous besoin de faire partie d’une communauté. Et une chose qui peut vraiment nous rassembler, c’est quand nous nous rassemblons pour applaudir en rouge et blanc", a-t-elle ajouté. L'idée derrière "Fantastike Fodboldfester" (les Fantastiques Fêtes du Football, Ndlr) ? L'envoi de quelque 150 boîtes cadeaux comprenant maillots, ballons, drapeaux et merchandising en tout genre pour booster les festivités des communautés locales. "Nous avons dans ce beau pays, la princesse héritière la plus cool qui soit", se sont félicités les Danois sur Instagram.

La Belgique croisera la route du Danemark le 17 juin prochain lors de la 2e journée des phases de groupes.

Jongles, frappes... Mary de Danemark semble aussi à l'aise à Kancellihuset, sa résidence royale, que sur le rectangle vert. Dans le petit pays scandinave, le football est une véritable religion et la Princesse de 49 ans ne le sait que trop bien. En marge de l'Euro 2021 et du premier match des "Rød-Hvide" (Rouge et Blanc, Ndlr) le 12 juin, l'épouse de Frederik a en quelque sorte enfilé ses crampons pour lancer un projet solidaire et festif.