Les jumeaux du prince héritier Frederik et de la princesse Mary fêtaient en effet leurs 11 ans le 8 janvier. Pour l'occasion, c'est l'Australienne qui était de l'autre côté de l'objectif. L'adorable duo a été immortalisé avec ses chiots Border Collie, nés il y a à peine quelques semaines. Les clichés auraient été pris à Copenhague, non loin de la demeure familiale. Vincent et Josephine, comte et comtesse de Monpezat, sont respectivement 4e et 5e dans l'ordre de succession au trône danois.