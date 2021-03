"'Être forte' est le nouveau 'être belle'"

Mary de Danemark a préféré mettre l'accent sur l'éducation de sa fille Josephine, partageant une anecdote au sujet de la jeune princesse de 10 ans. "Au petit-déjeuner, ce matin, ma plus jeune fille, Josephine, a repéré un titre disant que c’était la Journée internationale des droits de la femme. J’ai réfléchi brièvement à ma réponse et j’ai dit que pour elle, c’est un jour où elle doit croire et avoir confiance", a confié la future Reine de 49 ans. "Peut être est-ce que quelque chose qu'elle tient pour acquis, mais ce n'est pas le cas de toutes les filles à travers le monde", a précisé l'épouse du prince Frederik.

Toujours en Scandinavie, Märtha Louise a mis sa mère à l'honneur. "La principale personne qui m’a montré cette persévérance est ma mère, la reine Sonja, qui a été un repère en matière de droits des femmes tout au long de ma vie", a écrit la princesse norvégienne dans des propos traduits par Histoires royales. "Je l’ai vue lutter pour trouver ses marques, se battre pour son droit d’avoir simplement un bureau et une place naturelle à la table dans une organisation dominée par les hommes où les femmes n’avaient pas de place en tant que princesse héritière", a-t-elle poursuivi, arborant un t-shirt symbolique floqué "Strong is the new pretty" ("Être forte est le nouveau être belle", Ndlr). La reine Maxima des Pays-Bas, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, a participé à "Call to Action for Reaching Financial Equality", un projet d'envergure qui lutte pour la finance inclusive, notamment en Afrique.

Ce 8 mars 2021, Kate Middleton s'est volontairement mise en retrait pour célébrer la prestation record de Jasmine Harrison, première femme à traverser l'Atlantique en solitaire. "Vous avez ouvert une énorme porte pour tellement de jeunes femmes", entend-on la Duchesse de Cambridge dire lors d'une interview avec la sportive de 21 ans.