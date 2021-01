L'audience virtuelle entre le camp de la styliste de 34 ans et celui du demi-frère de Nicolas Sarkozy, 51 ans, a été immortalisée par la presse sur accord du juge Lori Sattler ce 13 janvier. Et le cliché qui a circulé a fait jaser les réseaux sociaux.a notamment commenté Rachel Handler, journaliste pouret, provoquant des dizaines de réactions.(Le Museum of Modern Art de New York, Ndrl)", a également conseillé un internaute inspiré.

Reste à savoir qui de Mary-Kate Olsen ou d'Olivier Sarkozy gardera finalement leurs superbes demeures de la Grosse Pomme et des Hamptons.