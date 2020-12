Le dénouement pourrait avoir lieu dès le 15 décembre. À cette date, Oliver, le demi-frère de l'ancien président Nicolas Sarkozy, et Mary-Kate Olsen vont se retrouver à la Cour suprême de New York pour entériner leur divorce. Marié depuis cinq années avant de se séparer en avril alors que la pandémie de Covid-19 battait son plein, le couple va régler ses comptes au sujet de diverses demeures. Le gros morceau ? Un manoir cossu de la Grosse Pomme.

Située à Turtle Bay, l'impressionnante maison de trois chambres et cinq salles de bains est estimée à 13,5 millions de dollars, soit 11,1 millions d'euros. Entre les poutres apparentes de cette bâtisse du 19e siècle, on peut y lire des extraits de poèmes en français - notamment l'un de Charles d'Orléans - et en espagnol.

La styliste de 34 ans, dont la fortune est estimée à 250 millions de dollars, et le banquier de 51 ans vont également s'opposer au sujet d'un bien situé à Long Island et d'une luxueuse villa des Hamptons. Entre-temps, Oliver Sarkozy, lui, serait retourné vivre auprès de son ex-femme Charlotte Bernard, la mère de ses deux enfants.