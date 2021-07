La classe à l'américaine et le charme à la française. Le tandem Matt Damon-Camille Cottin a envoûté Cannes lors de la montée des marches ce jeudi. Très complice sur le tapis rouge, le duo était venu sur la Croisette pour défendre, drame réalisé par Tom McCarthy et qui se déroule à Marseille.

Impeccable dans son smoking noir, l'acteur de 50 ans a eu bien de mal à retenir son émotion lors du générique de fin, rythmé par une longue standing ovation. C'est bien les larmes aux yeux que Matt Damon a été filmé lors des ultimes moments de la projection cannoise. "J'ai toujours dit qu'il y a des acteurs qui sont tellement bons qu'ils sont bons pour deux. C'est ce qui s'est passé sur ce film : il me suffisait de regarder Camille et elle m'emmenait sur la bonne voie", avait-il glissé au sujet de Camille Cottin plus tôt dans la journée. Une alchimie qui fait visiblement mouche à l'écran.