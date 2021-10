La star de la chanson française, et jeune papa, a surpris de nombreux fans avec sa story Instagram. “Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Ça fait 18 ans la dernière fois que je me suis vu sans barbe”, a ainsi commenté le mari -devenu imberbe- de Christina Milian. L'artiste qui est actuellement au théâtre dans les Grandes Ambitions, qui collabore souvent avec une marque de rasoir (il est égérie de la marque Braun depuis 2019), en rigole donc en vidéo. "Je précise que ce n'est absolument pas un filtre", a-t-il précisé ensuite pour ceux et celles qui pensent que c'et truqué. "Merci Braun France pour le rajeunissement"

"Avoir M Pokora en tant qu'égérie est une réelle opportunité pour Braun qui souhaite se rapprocher des hommes et de leur quotidien, avait tenu à souligner le responsable marketing de Braun France, en 2019, dans un communiqué. C'est un partenariat qui a beaucoup de sens pour nous, car M Pokora a besoin d'outils qui l'accompagnent pendant les moments importants de sa carrière."

